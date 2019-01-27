中軟藝術廣場 初一到初六晚上天天開唱

2019-01-27 17:30

〔記者陳建志／台中報導〕台中軟體園區去年12月正式啟用營運，為了邀請大家過年期間到台中軟體園區走走，大年初一到初六每天晚上將在DaliArt藝術廣場，安排寶島秀場精彩演唱秀，資深藝人白冰冰今天表示，此次活動含有「向資深藝人致敬」意味，將由她領銜，邀請到黃西田、劉福助、方瑞娥等資深藝人輪番上台，邀請大家春節到台中軟體園區聽歌。

台中軟體園區去年12月初正式啟用營運，累計投資金額達126.5億元，其中DaliArt藝術廣場裡有許多文創商品店，高達30米的藍色沉思者更成為打卡熱點，目前還舉辦草間彌生作品收藏展、台灣頂級工藝特展、璀璨巴黎百年經典珠寶等來自各地的藝術家的精彩作品展出。

為了邀請大家春節期間到DaliArt藝術廣場走走，特別邀情資深藝人白冰冰等人到場演出，白冰冰今天下午和臺一線的東彥、阿文，以及資深藝人司馬玉嬌邀請大家大年初一到初六一起來聽歌，強調現場將以台灣寶島秀場的方式進行演出，還有可愛的歡樂豬和大家拍照，而且是免費入場。

白冰冰今天表示，此次演唱秀在初一到初六每天晚上7點到8點半，在DaliArt藝術廣場登場，邀請到葉啟田、黃西田、劉福助、方瑞娥、方駿、澎澎、司馬玉嬌、賀一航、蔡義德等人輪番演出，自己則會在初三、初五和初六登台表演，歡迎大家帶著家中爸爸、媽媽和小朋友一起來聽歌。

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