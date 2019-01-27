陶博館生肖陶藝競賽展開跑 《豬立輪》奪人氣豬王

2019-01-27 17:27

〔記者邱書昱／新北報導〕農曆春節將至準備迎接豬年到來，新北市陶瓷博物館今天舉辦「2019全國生肖陶藝競賽展」頒獎典禮。其中一件由台中市福民國小學生賴鈺承以前新北市長朱立倫為諧音，創作的《豬立輪》作品，票選成人氣豬王，許多人搶著合照大讚有創意。

新北市文化局在校園推廣陶瓷藝術，自1995年起以生肖年序為主題，辦理生肖陶藝展，並於1998年擴大為全國性的競賽。一隻豬騎著單輪車就變成《豬立輪》，作者賴鈺承笑說，「大家一定覺得我的作品很酷吧！」

作品《我們是豬隊友，也是神對手！》則是由新北市中和的學生蔣秉叡以中華隊在亞運中獲得好成績來創作，象徵運動健兒是台灣之光。台南市後壁高中學生楊淞淳作品《萬眾矚（豬）目》則是把豬的特色結合已故藝人豬哥亮，精準掌握一代巨星的神韻，拿下高中職組特優的好成績。

文化局長蔡佳芬表示，學生們帶來生肖豬的優秀作品，也感謝為藝術教育努力辛勤的老師，不斷啟發。「坯坯豬─2019全國生肖陶藝競賽展」即日起在1樓陽光特展室展出至2月17日止。

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