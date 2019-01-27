不怕人看！男女愛侶直衝頂樓 「後入式」啪啪活春宮

2019-01-27 18:53

〔即時新聞／綜合報導〕1對中國男女光天化日之下竟跑到建築物頂樓「後入式」活春宮，隔壁棟民眾發現後，將「戰況」拍下來貼到網路論壇上引發轟動，網友們開玩笑地表示「霧霾真的很大」，諷刺照片中的愛侶以為別人看不見。

中國網友將照片貼上「開源中國」論壇，鏡頭前1棟住宅大樓在多雲的白天赫然出現1對愛侶在頂樓做愛，女子身體向前微傾，用雙手扶著鐵架並將臀部挺出，讓男方從她背後以「後入式」進行活塞運動，全程都被其他民眾目擊，用手機拍下後貼上網路。

有網友諷刺地說，這對愛侶可能是以為當天霧霾嚴重，因此到建築物頂樓野戰不會被發現，結果卻不是想像的那樣，空氣品質明明好到看得一清二楚；也有中國網友認為「這名男子真是沒素質，大白天就在樓頂露天撒尿，已舉報到有關部門」、「對面樓窗戶都髒了，也沒有保潔清理一下」。

該張照片也紅到台灣臉書社團「爆笑公社」，台灣網友們對於中國民眾開放大膽的作風感到印象深刻，紛紛用4個字形容他們的行為，網友們表示「咱就是狂」、「高潮迭起」、「扣扣修竿」、「天降甘霖」、「忙裡偷閒」、「騎驢找馬」、「急凍鳥俠」。

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