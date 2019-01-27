肉乾店複製60年前帆布袋 出現「電動」2字原因是…

2019-01-27 17:43

〔記者張聰秋／彰化報導〕60年前怎會賣「電動」？彰化市民權市場傳承3代的60年豬肉乾老店「水根行」，慶祝 開店60年了，店家複製60年前創業店內包裝提袋，採1比1等比複刻出一模一樣的帆布提袋，布料材質和提袋印製店名、住址、商品都跟當年相同，最引人好奇的是，商品字樣竟然出現「各種電動」，原來「電動」2字是當年創始者講話閩南語口音重，廠商把台語「便當」聽成了「電動」就印出「電動」，店家將錯就錯，沒想到60年後成了最精典的紀念之處。

在老一輩童年記憶裡，對兒時穿的印有「中美合作」帆布材質的麵粉袋服裝，印象深刻，嬰兒尿布大都用麵粉袋做成，尿布包上屁股還會出現「中美合作」的字樣，麵粉帆布袋伴隨台灣走過貧窮年代。

「水根行」第3代負責人邱信翰，為慶祝今年店邁入第60個年頭，四處找布料找廠商，前後花了約1年時間，終於找到廠商願意再從國外進口帆布袋，再用大量手工幫店家複刻60年前帆布提袋。

邱信翰說，食品店能夠在地深耕1甲子相當不容易，為了紀念這60年，他花了很多心思，找到廠商可以幫他複製出一模一樣的帆布提袋，提袋尺寸、布料和外觀字樣與內容都跟當年相同，完全複製，唯一差別在於車縫，當年老師傅車縫技藝已失傳，現今車縫技藝更精進更能縫製出立體化的效果。

提袋上印製店家住址、電話和商品內容，其中一項「各種電動」，讓人好奇60年前怎會賣電動？ 邱信翰解釋說，當年店內也賣滷菜和醬菜，做成包便當的型式，閩南語口音重的奶奶向廠商說店裡同時也賣「各種便當」，廠商聽錯寫成「電動」，將錯就錯，沒想到當年無心插柳更凸顯帆布提袋獨特。

複刻板帆布提袋對店家來說象徵傳承，對消費者而言當成環保提袋很實用，店家採網路買禮盒、門市消費滿3000元就送複刻板提袋，數量有限送完為止。

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