台中寒士尾牙席開165桌 市長親自下廚上菜

2019-01-27 17:05

〔記者蔡淑媛／台中報導〕農曆春節前一週，氣溫直直落，第29屆寒士吃飽30愛心尾牙宴今日開宴，席開165桌宴請1650位寒士，並發送每人500元紅包，提前圍爐溫暖過年，市長盧秀燕現場炒了一盤家傳秘方高麗菜為寒士上菜、發紅包，也呼籲民眾過年時多關心厝邊、朋友。

近來氣溫驟降，今年由人安、創世和華山合辦寒士尾牙開辦165桌數，出動500名志工由惠文高中、僑泰中學等多位同學擔任桌長，服務寒士們用餐，上菜熱呼呼的團圓，大家開心用餐，感受愛心熱流。

寒士尾牙今天全國16個縣市同步開宴4千桌，共宴請4萬人，創世台中分院院陳韋龍說，由於大環境愈來愈不景氣，募款愈加困難，今年台中寒士尾牙開辦165桌，比去年減少5桌，開辦前2週仍缺口仍有2、3成，直到開宴仍只募到9成5，希望能在2月能完成，由於寒士詢問電話一直增加，未來希望增加5到10桌。

60歲順福哥原本是鐵工，921地震後加上經濟不景氣成了街友，流落街頭8年，睡在東區旱溪橋下，後來到人安用餐，參加了城市導覽員的培訓及接受社會局輔導，現在擔任｢看見台中城-隱者地圖｣導覽員，每月收入萬餘元，租屋每月5千多，能自力更生，他來參加寒士尾牙，鼓勵更多街友不放棄自己，要等待希望、把握機會，人生仍有希望，他也歡迎有更多人能來參加導覽，認識台中舊城區故事，也能從不同的角度看到街友蛻變的故事。

人安基金會平安站長蔡文豪說，寒士包括街友、中低收、單親弱勢爸媽、身心障礙者等，盼善士有錢出錢、有力出力，讓老、殘、窮服務得以延續發展、安定社會。

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