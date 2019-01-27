偉大母愛！4子女3人精神障礙 單親母從不叫苦

2019-01-27 16:58

〔記者廖淑玲／雲林報導〕單親媽媽麥秀柑在學校擔任特教生照護員，把別人的孩子當親生照顧，先生病逝後獨力照顧4名子女，其中3人精神障礙，卻無怨無悔，每月仍捐助功德金幫助他人，一心只願孩子不受病痛折磨。

麥秀柑不到20歲就嫁到雲林，先生不幸於5年前罹患敗血症病逝，當時連喪葬費都籌不出來，經里幹事通報慈濟虎尾分會，志工吳茂昆、陳惠卿等人協助讓她的先生順利安葬，並定期家訪陪伴麥秀柑走出喪夫之痛。

慈濟基金會今天在雲林聯絡處舉辦冬令發放暨歲末圍爐，邀請117戶、共293人一起同樂，麥秀柑到場分享並感謝慈濟人的協助，讓全家人走過難關，發願加入慈濟捐助功德金，不少感恩戶抱回存了一年的竹筒回娘家，幫助更多需要幫助的人。

現場席開36桌大伙兒圍爐慶團圓，並安排中醫義診、健康諮詢，專業美髮師義剪、書畫志工揮毫寫春聯、精心準備「內山姑娘要出嫁」等表演節目，慈濟志工獻上溫暖與祝福，用愛陪伴及關懷弱勢家庭與獨居長者，和大家歡喜迎接新年。

慈濟雲林聯絡處志工余天助指出，今年台灣慈濟首次結合超市通路，以「慈善物資卡」取代物資包，依據家庭口數多寡發放，讓慈濟照顧戶能自行前往超市購買生活必需品，「慈善物資卡」設定不能購買菸、酒，讓照顧戶能獲得實質購置民生物資的需求，大受好評。

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