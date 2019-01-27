新北15歲至29歲青年失業率 連2年創全國最低

2019-01-27 16:51

〔記者賴筱桐／新北報導〕根據行政院主計總處統計，2018年全國15歲至24歲青年失業率為11.54%，25歲至29歲失業率為6.37%，新北市15歲至24歲青年失業率為9.0%、25歲至29歲失業率為5.3%，新北市15歲至29歲青年失業率連續2年創下全國最低紀錄。

勞工局長陳瑞嘉表示，市府推出「初次尋職青年就業服務計畫」及「非典型勞動青年轉正職輔導計畫」，針對年滿18歲至29歲青年提供就業輔導，協助釐清職涯方向及能力，輔導期間可分別獲得最高2萬元至2萬4千元不等津貼，總計至去年底共服務5574人，並協助2563名青年投入職場，以及572人成功轉正職。

陳瑞嘉指出，勞工局除了定期進入大專院校及高中職舉辦職涯講座及校園徵才活動，引導青年探索職業興趣，並提供履歷撰寫等就業促進課程及職場觀摩機會，精進虛擬面試系統，透過電腦互動答題方式，加強面試技巧，提高錄取機會。

今年勞工局將規劃國、高中職涯探索計畫，希望協助學生提早瞭解職涯目標及方向，未來將開辦青年參與式預算及成立青年職涯發展中心，結合技職教育與創客基地，強化青年就業服務資源。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/