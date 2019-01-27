肚臍章玩出新花樣 吸引觀光局來拍宣傳片

2019-01-27 16:06

〔記者歐素美／台中報導〕38歲的張泰銘，因不愛唸書，就讀高職夜校時就跟著父親張正三學刻印，退伍後更繼承父業在豐原區經營「阿三哥刻印社」，早期人工刻章字體多變又美，現在電腦刻印品質穩定效率高，他將兩者合而為一，走出自己的路，還吸引交通部觀光局前來拍攝宣傳畫面，最近他更在肚臍章上「大作文章」，花樣作法跳脫傳統，吸引民眾製作留念。

張泰銘表示，「阿三哥刻印社」是由其父親張正三創立，父親創業時，中小企業興起，從個人印鑑到公司行號大小章，父親的好手藝，使得該店成為豐原地區知名的刻印店。

他說，早期跟著爸爸學手藝，就是練習寫反字在印章上，然後手工雕刻，但隨著科技的進步，很多店家都改用電腦雕刻，但其堅守父親的手藝，字體不容馬虎，除了求快的電腦刻章，若不趕時間的民眾，他都會一筆一劃慢慢手寫，再掃描進電腦，重複修改到最完美，接著用電腦先刻出手寫初稿，再慢慢「手工雕刻」，將兩者合而為一，印章的字體才會靈活，也成為該店一大特色。

張泰銘說，一般印章多採用「篆文雕刻」，篆字人人會寫，但爸爸傳下來的字體就是與眾不同。10年前，其鑑於網路時代來臨，創立網路手工印章 www.a3g.com.tw，因保留父親傳下來的字體，再加以創新，頗受好評，並引起交通部觀光局注意，還派員前來拍攝宣傳。

現在很流行的肚臍章，就是家長將嬰兒脫落的臍帶，封在印章裡，代表保存財庫（「肚臍」台語諧音「財庫」），傳統的肚臍章只是將肚臍封在印章頂端，張泰銘則結合胎毛，做成「母子連心」或象徵豐原舊地名的「葫蘆」狀，造型多變的肚臍章，吸引許多家長替孩子製作留念。

慶祝「阿三哥刻印社」50週年及紀念已逝的父親，張泰銘今天特別舉辦送印章及百元抽福袋等活動優惠，吸引大批民眾排隊刻印。

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