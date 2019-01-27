燈區變身充電站 台灣燈會30年來首創

2019-01-27 16:15

〔記者邱芷柔／屏東報導〕台灣燈會將於2月19日在屏東大鵬灣盛大登場，屏東縣政府邀請設計師，為「綠能環保燈區」打造結合太陽能板設計燈飾，讓該區燈飾不僅能夠100%自主供電，民眾還能用綠能幫手機充電，成為台灣燈會30年來首創。

潘孟安說，30年來台灣燈會首次導入再生能源發電，有別過去燈會僅傳達推廣綠能意向，今年台灣燈會綠能環保燈區無併接市電，直接設置太陽能板，搭配儲能系統，將白天陽光能量轉換再生能源電力，作為主燈夜間展示所需電力來源，將燈會結合綠能、環保與公共藝術。

設計師李明道、張新丕今天特別發表「E-BUG電光蟲」、「龜龜相護」創作。

李明道說，昆蟲的數量通常是自然環境的指標，因此用昆蟲元素為概念設計，創造5.5米高的「E-BUG」，另外還有將太陽能板結合USB造型充電座椅的「曬太陽的毛毛蟲」，將屏東熱情的太陽轉化為電力，提供民眾賞燈休憩之餘，還可為手機充電。

張新丕表示，他利用淨灘所收集海洋廢棄物像是寶特瓶、寶麗龍、漂流竹等素材回收再利用，打造8米大的海龜，希望傳達善保護海洋的觀念，讓小琉球近海珍貴可愛的綠蠵龜能夠持續悠遊大海。

縣府低碳環境科指出，「綠能環保燈區」規劃海洋廢棄物回收燈組、綠能展現燈組與淨化空氣品質植栽藝術裝置燈組等3大展區，全區總共設置75kW太陽能板，發電量可超過225度，相當於一般家庭半年用電量，除了主燈外，該燈區內還有風力發電為發想的「風與彩虹之塔」及以沼氣發電紅泥沼氣袋為構想的大型充氣巨蛋等，希望帶領民眾在欣賞藝術作品的同時，也能喚起對生態及綠能的重視。

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