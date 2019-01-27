寫春聯、發福袋 雲縣新住民迎新春 「台味」濃

2019-01-27 16:09

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣政府今天舉辦「108年雲林縣新住民歲末冬暖迎『新』春」活動，社會處副處長陳怡君擔任一日主廚，烹調異國風味年菜，邀請「雲林新媳婦」共同品嚐，並發放「賀新喜」賀卡及「幸福」福袋，祝福雲林縣的新住民家庭幸福快樂。

陳怡君表示，愛無國界，新住民來到台灣，就是新的雲林人，希望藉由活動，讓遠嫁到台灣的新住民姐妹能感受台式過年的歡樂氣氛，並在春節前夕，透過結合在地農特產品食材與新住民姐妹烹煮家鄉菜技巧，讓新住民在過年期間能嚐到母國家鄉年菜，也讓雲林鄉親過年增加異國香味。

立法委員劉建國、縣議員江文登、張庭綺、斗六市民代表賴瑪玲、彰源企業特助王印堂及謝秉憲特助等人也一起同樂，現場還發放「幸福」福袋，還用母國語文書寫中式春聯，現場充滿過年的氣氛。

社會處表示，至去年11月底止，雲林縣新住民（含中國籍）人數已達1萬6591人，佔全縣總人口數2.4％，期盼大家一齊關心新住民，攜手打造新住民幸福的新家園。

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