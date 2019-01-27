返鄉客、遊客照過來！深坑、石碇、坪林 春節期間有交管

2019-01-27 16:00

〔記者徐聖倫／新北報導〕返鄉客、遊客注意囉！新北市深坑、石碇一直以來都是春節期間民眾往返宜蘭交通樞紐，石碇交流道設有匝道儀控，深坑更是各地遊客趨之若鶩的景點之一，為此常常發生塞車塞到天荒地老的狀況，新店警分局表示，將於春節期間實施交通疏導與管制。

新店警分局表示，108年2月5日至7日每日7至12時配合交通部高速公路局於國道5號石碇及坪林交流道之南下入口匝道實施高乘載管制，僅允許大客車、計程車、持有身心障礙證明、孕婦證明之小型車（駕駛或乘客）及乘載3人（含）以上（含駕駛及小孩）小型車駛入。民眾遇管制或國道5號車多，可改走106乙線接台9線替代道路。

深坑老街歷年來為春節期間遊客往來熱絡之景點，為疏導大量人、車潮，108年2月2日至2月10日連續假期期間深坑老街行人徒步區管制時間為每日10時至20時，另同一時段深坑區北深路二段車輛禁止右轉平埔街，並請駕駛人勿違規停車。

另烏來地區假日泡湯的民眾及車流驟增，分局長林富助說，烏來區立體停車場對於停車空間有紓解之趨勢，但若遇滿場時，將啟動滿場機制，由員警疏導指揮車輛至鄰近環中路停放。又為使賞櫻民眾能夠明確熟悉車行動向，春節期間就北宜路及新烏路沿線於易壅塞時段均有規劃交通崗，並以「一貫號誌」之控燈方式，加強由烏來往新店市區及台北市方向的疏導作為，期能壓縮用路人之車行時間。

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