墾丁扭轉形象 業者、居民年前淨灘迎客

2019-01-27 15:57

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁地區去年受負面消息影響，多數業者營業額創下10年新低，今年從元旦連假開始，遊客人數已經慢慢回升，為了迎接農曆春節連假的滿滿人潮，墾丁安心旅遊網結合當地業者組成「墾丁城鄉創生團隊」，早上從大灣沙灘展開淨灘活動，希望以潔淨沙灘迎接遊客到訪，扭轉外界負面印象。

恆春半島多數淨灘活動集中在連假或旅遊旺季後，罕見在寒冬及農曆年前舉辦，雖然居民業者大多忙著補貨及整理自家，得知年前淨灘消息仍相約共襄盛舉，希望將這塊墾丁地區入口最大的沙灘，在人潮大量湧入前，仔細整頓乾淨準備迎賓，希望墾丁在新的一年衝出觀光困境。。

今年農曆春節從2月2日起共有9天連假，其中6日（大年初二）至9日（大年初五）的住房率最高，從墾丁核心區域到恆春鎮外圍幾乎都有9成以上滿房，其他天數也都有8成以上的住房，各飯店民宿仍陸續有詢問空房電話湧入，整個春節連假住房可望超過8成5，比起去年已露出觀光復甦的曙光。

主辦淨灘的墾丁安心旅遊網經理胡秀幸指出，恆春半島有著豐富的大自然景觀及吸引遊客的生態美景，若要提升在地的觀光品質，重新帶動觀光經濟起飛，落實環境保護是最重要的任務，當地恆春鎮公所、恆春分局警察志工中隊、高雄文藻外語大學、夏都沙灘酒店，在地旅宿業者及遊客等百餘名海洋志工，都放下手邊工作在假日參與，看得出在地業者對墾丁蛻變的決心。

飯店業者代表邱顯順也認為，農曆春節假期接著就是台灣燈會，屏南地區可望吸引數十萬觀光商機湧入，墾丁擁有無可取代的海洋環境生態，絕對是遊客到訪屏東必到景點之一，這次淨灘只是開始，未來當地業者會串連舉辦更多環境保護工作，充分展現恆春半島引以為傲的自然美景特色。

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