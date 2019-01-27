寒士尾牙席開230桌 韓國瑜提2個拳頭理論

2019-01-27 15:52

［記者方志賢／高雄報導］創世、人安、華山基金會今舉辦「第29屆寒士吃飽30」愛心尾牙，席開230桌，邀2300位寒士享宴，另1000名義工投入服務，受邀出席的高雄市韓國瑜比預定時間晚了45分鐘，他致詞時則提出2個拳頭理論，強調右手拚經濟，左手要照顧弱勢。

「第29屆寒士吃飽30」愛心尾牙今在中正高工籃球場舉行，韓國瑜上午第一個公開行程，原定11時30分鐘出席，但拖到12時15分才抵達會場，致詞、發送紅包給弱勢，待了約30分後離去。

韓國瑜致詞表示，世間有3種人讓他發自內心的尊敬，一種是慈善家，真正願意把愛心、資源分享到社會各個角落，第二種是宗教家，從心境、宗教自渡渡人，第三種是政治家，真正為了下一代。而他每天接觸很多人，內心很清楚高雄的未來要做什麼？

他提出兩個拳頭理論，右拳全力拚經濟，像很多企業家來高雄投資，辦好教育下一代，左拳是關心弱勢，包括身障及植物人，「不然拚經濟目的何在？」「人生目的在哪裡？」也就是要培養下一代好好教育，並照顧需要照顧的人。

韓國瑜說，創世、華山、人安基金會創立近30年來，讓他很感佩，但這些基金會近年募款大幅縮水，他要拜託各界好朋友多多關心，幫助這些基金會，市府一連串關心弱勢活動後，也有很多人捐錢到高雄，包括企業界及公廟。

韓國瑜指出，有些捐錢、捐資源的人，不信任政府或機構能否真正做事情，另有些人沒有被喚醒，他希望基金會的善心活動能喚醒有愛心的人，一起做善事，大家一起投入照顧弱勢族群。

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