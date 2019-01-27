花開了！全球最美花海街道林初埤木棉道今年將展新貌

2019-01-27 16:36

［記者王涵平／台南報導］名列全球15最美花海街道的林初埤木棉道，花季3月開始，今年因暖冬，不少枝頭花苞已陸續綻放，公所今年將木棉道電線桿移除，希望遊客拍攝的木棉道都是最美的畫面。

木棉道列管715株木棉樹，往年花季活動皆在3月辦理，配合鄰近後壁區的台灣國際蘭展，假日期間可吸引數萬人湧入，賞花品質也備受關注。

其中，不少遊客反映木棉道的電線桿相當煞風景，有時構思最美的畫面時，就是躲不掉電線桿，白河區長蕭福清指出，今年與台電、社區協調，移除木棉花道的電線桿，讓木棉道回歸更原始自然風貌，遊客拍照打卡可以呈現最美畫面，此外，水保局及嘉南農田水利會今年也將木棉花道路旁灌溉溝渠梯型溝全面改為矩形溝，享受最舒適的田野風情。

近來初花已現，白河區公所表示，預計春節後與農村再生協會、在地的玉豐社區發展協會舉辦白河木棉蓮花、東山、後壁跨域產業行銷，共同行銷三區整年度觀光活動及產業，木棉花季期間由農村再生協會設計跨足三區特色農村體驗小旅行，即日起受理報名，歡迎民眾除了賞花外，也能夠深刻體驗農村之美。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/