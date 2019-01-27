走田埂、拍花海 清水區花海開幕囉！

2019-01-27 15:28

〔記者歐素美／台中報導〕清水區公所今天舉辦「清生水起，水孕花海」開幕活動，位於清水區鎮政路、中央路與中社路之間10公頃的花海盛開，吸引許多民眾前往拍照打卡，吳厝國小學童並利用活動義賣地瓜燒，所得將捐助弱勢；清水區公所表示，清水區花海花期將持續至2月24日止，歡迎民眾到場「走田埂、拍花海」。

清水區公所配合花博，今天在港區藝術中心旁舉辦「清生水起，水孕花海」開幕及反貪倡廉、人口政策宣導。開幕活動請來秀水里環保志隊、蕯克斯風演奏、高南里韻律舞蹈班、中社環保志工隊、清水高中樂隊、吳厝國小樂隊及清幼兒園等現場表演，並有農特產品等展售。吳厝國小學童並現場義賣自製的地瓜燒，以幫助弱勢。

吳厝國小老師紀藶珊表示，吳厝國小位於清水區吳厝里，當地為紅土地，適合種植地瓜，因此學校也以地瓜為本位課程，利用校園內的土地及家長會長提供的土地，讓學生學習種植地瓜、製作地瓜料理及包裝行銷等，推廣食農教育，也藉此讓學生了解地方產業及特色。

清水區公所農業課長黎傳宗表示，區公所協助農友利用稻作休耕，在農地種植大波斯菊、向日葵及油菜等，面積達10公頃，目前正值花期，歡迎民眾到清水賞花，花期將持續至2月24日止。

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