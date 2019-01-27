慈濟歲末圍爐 屏東縣長當志工送暖

2019-01-27 15:20

〔記者葉永騫／屏東報導〕慈濟基金會屏東分會今天舉行歲末圍爐活動，邀請914戶照顧家庭來參與，屏東縣長潘孟安也當起上菜志工並且參加圍爐，他表示，相當感謝所有慈濟志工發慈悲心溫暖這個社會，讓世界充滿了愛。

今天的圍爐活動除了義剪、義診外，今年首次結合零售業者以物資卡方式發放，讓照顧戶能前往零售通路採購物品，但菸酒除外，至於居住地無法使用物資卡的鄉鎮，則是發給紅包，會中也將人品典範葉月霞的事跡做分享。

葉月霞的丈夫因罹患口腔癌無法工作，她辭掉工作照顧丈夫，兒子在加油站工作維持家計，生活陷入困境，慈濟屏東分會伸出援手協助，現在丈夫雖過逝，但葉月霞和婆婆一起做環保和樂齡學堂志工，日子過得充實又快樂，找到人生新的方向。

縣長潘孟安表示，慈濟的師兄姐出錢出力做公益，提供心靈安慰、教育關心、對弱勢的關照，用慈悲之心來幫助社會，溫暖了每個人的心，他要感謝所有志工們的善行義舉，深深的一鞠躬，而今年台灣燈會在屏東縣舉行，誠摯的邀請所有的慈濟人一起到屏東來看花燈。

法明師父說，歲末圍爐提早過新年是慈濟人的心意，希望大家拋開過去一年的不如意、不高興，用歡喜心迎接新一年，並且講好話、做好事，多一分的慈悲，包容面對的每一天。

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