揮毫做公益 立委江啟臣送春聯

2019-01-27 15:11

〔記者歐素美／台中報導〕立委江啟臣今天在豐原舉辦「迎新揮毫╳金豬啟福」贈春聯活動，邀請書法老師揮毫，並結合公益，以自由樂捐方式，所得全部捐贈北台中家扶中心，江啟臣更現場揮毫，寫下新春祝福，吸引民眾爭相索取。

這項活動是由立委江啟臣、台灣新世代關懷協會與社皮里辦公室共同主辦，市議員張瀞分、陳本添協辦，今天在豐原慈濟城隍廟舉行，由立委江啟臣、張瀞分及三位書法老師共同開筆。

現場並發送江啟臣今年的春聯「金豬啟福」，因上頭有可愛的Q版金豬，十分喜氣，吸引民眾索取。江啟臣表示，農曆新年將至，向所有的鄉親好朋友拜個早年，感謝大家支持與鼓勵，祝福大家諸事如意、豬年行大運，並與張瀞分等現場揮毫。

值得一提的是，3名書法老師中有一位是社皮里新科里長涂力旋的父親，涂力旋的父親一直很熱衷寫書法，因此其今年特別借重父親長才為里民服務，同時也協助北台中家扶中心幫助更多弱勢家庭。

今天現場共準備了超過200幅春聯，公益所得共1萬3375元及17張發票，涂力旋表示，將全數捐贈給北台中家扶中心，扶助弱勢家庭及小朋友。

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