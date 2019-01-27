機師不滿寸步不讓 華航：工會部分訴求過苛

2019-01-27 15:11

〔記者陳宜加／台北報導〕機師工會去年通過罷工投票，與華航、長榮停火1年協商，但華航機師不滿華航寸步不讓，更干擾工會運作，日前針對會員調查協商意向，不排除重啟罷工，2月1日將決定下一步行動。華航則聲明，雙方溝通仍在繼續，盼工會理性協商。

華航表示，去年8月23日，華航本著最大誠意與善意，在桃園市政府的見證下，與機師工會就勞資議題達成初步協議，雙方同意1年內完成協商，並已於5個月內5次正式協商、1次談話會，以及數次非正式討論，未料不到半年，機師工會又片面發動意向調查，對協商給予負面評價且不符事實，華航表示遺憾並特予澄清。

華航強調，飛安獎金已有共識待雙方協議公布，未來每年公司將增加約1億2000萬人事支出；至於疲勞航班議題，公司已要求工會提供特定航班由雙方進行討論改善，同時允諾每三個月針對航班派遣進行檢視。

至於工會所提辛勞加薪部分，華航強調目前公司派遣不僅已優於民航局規定，另外各項措施，如國定假日出勤已給予加倍工資、非待命時段臨時抓飛則給獎金並提高外站每小時津貼，已比競爭對手成本增加逾2億元，華航勞動條件實已優於同業，工會仍額外要求紅眼航班每降落一次多給3到4000元，基於航空市場競爭力及經營成本考量，實在無法逐一滿足工會需求。

華航強調，工會部分訴求過苛，應顧及公司經營成本並顧及公司其他員工權益，秉持互信務實協商，循正常管道持續溝通，共謀勞資最大利益。

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