網友神救援！ 一張火車票揪劈腿渣男...

2019-01-27 15:30

〔即時新聞／綜合報導〕小心隔牆有耳！一名女網友在臉書發文伸張正義，她表示偷聽到鄰座一名男乘客疑似在跟小三講電話，雖然偷聽行為很不對，但這男生實在太渣，一定要揭發他，劇情神展開，男乘客的女友在得知消息後，確認那人是自己男友，雖哭了一整晚最後仍選擇分手，讓網友大讚「放生渣男萬歲！」

正義女網友昨日在臉書「爆廢公社二館」貼文，表示自己乘坐自強號南下列車141號，聽見一名男乘客在講電話，男乘客說道：「是她載我來搭車的，你放心啦，她不會知道的，我跟她說我出差，等一下到你家我就馬上跟他說搭車太累了我要睡覺就好。」

男乘客還說道「我當然愛的是你啊」，甚至更提及「等她幫我繳完費用後我就會離開她的，到時候我就可以搬去跟你住」、「等等見面聊哦愛你」等，讓正義女網友直呼：「太渣，我真的忍不住！」

隨後正義女網友在網路上要「有男友（老公）的女生」、「昨晚送男友（老公）到新營車站搭車的女生」、「男友（老公）出門理由是出差」的女生注意，更提供男乘客的穿著打扮，希望可以成功救到被矇在鼓裡的女生。

今日中午正義女網友再度發文，寫道「恭喜老爺賀喜夫人，女孩的朋友跟我聯絡了」，女生的友人表示，看到文章後經質問發現確為女生的男友，更為廣大網友解惑，表示其男友糾纏的小三是前女友，而女生幫渣男繳的費用是男生的車貸，女生的朋友表示女生為此哭了一整晚，目前2人已經分手。

神救援消息一出不少網友紛紛表示「這世界需要更多像你一樣的人」、「好溫暖，救到一個女生」、「渣男放生的好」，另有網友笑道：「全新營的男孩可以安穩的睡了。」

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