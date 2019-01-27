「大魚的祝福」才亮燈1週…彩色台灣出現裂痕

2019-01-27 15:05

［記者劉婉君／台南報導］台南市政府委託藝術家楊士毅在安平港濱歷史公園設計的地景裝置藝術「大魚的祝福」，21日晚上才亮燈，連日來吸引許多民眾前往朝聖，不過，大魚2樓以彩色釉燒玻璃組成的台灣島，近日有民眾發現有塊玻璃出現些微裂痕，除了通報市府，也提醒民眾不要攀爬，一同愛惜藝術作品。

台南市觀旅局表示，已先將裂痕貼起來，未來會換新的，目前正研商加設兼顧美觀的永久性阻隔方式。

「大魚的祝福」長23公尺、寬10公尺、高8公尺的大型藝術作品，內部的台灣意象以634支不銹鋼管焊接而成，並鑲嵌448片彩色釉燒玻璃，象徵包容且豐富多彩的島嶼。

今天仍有許多遊客前往參觀，並和大魚及台灣島拍照，裂痕已處理並有「請勿攀爬」的告示，帶著孩子前往參觀的家長大多會主動提醒孩子不要攀爬。

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