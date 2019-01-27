宴請苗栗弱勢吃尾牙 人安、創世、華山席開50桌

2019-01-27 14:40

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕長期關懷弱勢的人安、創世、華山基金會策略聯盟，趕在農曆年前，今於苗栗西山聖帝廟內席開50桌，邀請弱勢街友、單親媽媽及小孩、獨居老人等，一同來享用「第29屆寒士吃飽」尾牙，除了提供熱呼呼的團圓飯外，另也準備救急紅包，要讓這些弱勢民眾能感受到社會各界的溫暖，開心過好年。

苗栗縣長徐耀昌擔任愛心大使，敲響3聲鑼象徵溫馨活動起跑，不僅陪伴寒士們提前過年，同時逐桌發送紅包給縣內弱勢，讓他們除了享用美味尾牙宴，也得以趕在年前獲得急難金，安心度春節。

56歲的黃先生因中風無法工作，曾三餐不繼餓昏街頭，後經人安基金會協助安頓，得以從事打掃及資源回收工作賺取微薄收入，而每年這時候都非常期待參加尾牙宴，藉由社會各界的協助，讓500多位弱勢民眾一同相聚圍爐，不僅暖胃更暖心。

人安基金會站長黃連進表示，許多居無定所或清寒弱勢的寒士及單親媽媽們，平時生活艱困，每逢佳節更備感惆悵，因此持續29年舉辦寒士吃飽尾牙宴，要讓這些辛苦生活的人們品嘗難得饗宴，感受社會溫情，也盼藉此活動能吸引更多善心人士出錢、出力，讓老、殘、窮服務得以延伸至各個社會角落。

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