沒料理、沒表演！台電年終尾牙 「拔蘿蔔」一辦20年

2019-01-27 14:55

〔記者顏宏駿／彰化報導〕台電彰化營業處今天舉辦「年終尾牙」，這場尾牙沒有澎湃的料理，没有影歌星表演，只有「田園拔蘿蔔的野趣」，2000員工及眷屬一同參加，沒有1人覺得寒酸，不僅造福當地農民，員工還順便來一趟農村1日遊，這個「另類尾牙」平均一個員工支付不到300元，卻帶來大大滿足，至今已舉辦20年，台電董事長楊偉甫還首度來參與，他也指示，台電員工的年終聚會，儘可能跟在地農民相結合。

這場「拔蘿蔔尾牙」辦了20年，董事長楊偉甫、縣長王惠美都前來參加，楊偉甫說，這原本是彰化營業處的傳統，一方面可以聯繫同事及家屬之間的情誼，另一方面可以讓農民獲益，台電善盡企業社會責任。

農民契作的品種為「白玉蘿蔔」，剛好跟去年高雄市長選戰有選將「白玉苦瓜」、「白玉蘿蔔」分不楚，現場前來拔蘿蔔的員工笑說，「韓國瑜應該也來辦一場拔白玉蘿蔔尾牙盛宴」。

「拔蘿蔔尾牙」是台電彰化營業處580多名員工及眷屬聯誼方式，20年前只是想幫助收入相對微薄的農民，沒想到員工難得來到偏遠的鄉村享受田園採果之樂，佳評如潮，於是福委會每年固定在過年前舉辦，經媒體報導，這2年擴大至其它營業區處。

台電彰化營業區處長林錫儀說，這是他們的「年終尾牙」也是「光榮傳統」，每年固定選在溪州鄉三條村舉辦，久未謀面的同事可以聯誼，又能享受田園風光和樂趣，同時照顧農友，這比辦桌吃大魚大肉更有意義。

負責承辦活動的台電福委會幹部林仲智說，早在3個月前他們就要找到願意契作的農民，依當時的蘿蔔價格定契約價，今年受到颱風影響，當時蘿蔔市場價格相當高，他們還是得依時價定契約，3分半契作價格不到為20萬元，若換算每名員工付出的成本不到300元，福委會再補貼油錢給前來參加的員工。員工不分年資、階級、性別，每人領一個環保袋，1袋可裝約50台斤，以現今零售價20元計，等於到市場買1袋要1000元，但大家會來採，主要是員工間可以相互聯誼、交流、健行。

接受契作的農民黃萬祥說，蘿蔔的市場價格有起有落，但他台電契作多年，他不噴農藥，施作時不求量，只求品質好。他很謝謝台電給農民機會，如果國營事業都能帶頭這樣做，相信農民就不用常常面臨「菜金、菜土」的窘境。

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