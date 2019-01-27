回饋基金會 寒士變身人安基金會廚師兼水電工

2019-01-27 14:36

〔記者俞肇福／基隆報導〕人安基金會今天在輔大聖心高中廣場舉辦基隆場寒士30尾牙，席開70桌，邀請基隆地區700名寒士上桌開席，感受年節熱鬧氣氛；令人感動的是，接受照顧的寒士中，有位具備水電修護能力的黃大哥，早年因誤交損友，賠光家產，妻子罹癌過世，他一蹶不振，直到他到人安基金會，黃大哥不僅擔任平安站的廚師，還全面修繕站內老舊水電管線，替平安站節省開銷，也重新找回人生價值。

每逢年關時，就是寒士們引頸期盼的歲末盛宴，人安基金會表示，寒士們一年來努力工作，卻只能勉強溫飽，基金會為替寒士們「暖心又暖胃」，每年都透過各地服務據點平安站操辦寒士尾牙，讓寒士們享用熱呼呼的團圓飯，還能領到紅包500元，讓寒冬變暖冬。

基隆市長林右昌、立委蔡適應今天也現身寒士30尾牙，感念各界善心人士有錢出錢、有力出力，讓老、殘、窮服務得以延續發展，社會也因此安定。

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