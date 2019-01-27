台中太平育賢段2期社宅動土 盧秀燕向中央要補助

2019-01-27 14:34

〔記者陳建志／台中報導〕台中市第7處社會住宅，太平育賢段2期工程今天舉行動土典禮，市府共編列13億8千多萬元，將興建4棟地下2層地上12層，共428戶的共好住宅，預計2022年完工，市長盧秀燕致詞時表示，這是蔡總統相當重視的建設，當面向出席的內政部次長林慈玲爭取中央補助一半興建經費。

太平育賢段1期社會住宅，去年10月才由前市長林佳龍主持上梁典禮，預計2020年完工，今天舉行第2期動土典禮，包括內政部次長林慈玲、市長盧秀燕、立委何欣純、市議員李麗華、黃健豪等人都出席，該處社會住宅位於太平新光重劃區，且緊鄰台74線快速道路，附近生活機能完善，區段相當好，市府計畫在此興建3期社會住宅，共978戶，並規劃有托嬰、社福、店鋪、幼兒園、遊具等完善的設施。

市府住宅發展工程處表示，育賢段2期將興建4棟地下2層地上12層建物，提供1房型（8坪）223戶、2房型（16坪）139戶及3房型（24坪）66戶，合計428戶，各樓層將規劃有共同景觀陽台、多功能教室與屋頂農園，預計2022年上半年完工。

市長盧秀燕致詞時表示，社會住宅是實現居住正義相當重要的建設，感謝建築師的設計，讓這裡有家的概念，還充滿人文氣息，希望工程順利，並說市府會持續興建，不過該工程市府就要花13億8千多萬元，對財政是不小負擔，因蔡英文總統希望在全國興建20萬戶社會住宅，希望中央除規劃費、利息補貼，也能補助一半的建築費，並提供更多土地。

內政部次長林慈玲表示，土地部分，內政部已針對公營事業、國防部、國有財產署等單位土地進行盤點，適合蓋社會住宅的部分將會提供給市府使用，目前也給予地方低利貸款補助，拉長還款年限，且興建好後市府就有租金收入，至於補助興建經費，因涉及整體的資源分配，需有更周詳的規劃。

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