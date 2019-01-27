115桌尾牙宴 新竹逾千名寒士感受過年氣氛

2019-01-27 14:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府和新竹風城獅子會結合創世．人安．華山基金會策略聯盟，在各界支持下，今午在縣長官邸旁停車場舉辦「第29屆寒士吃飽30」愛心尾牙，席開115桌，邀請寒士、街友、單親媽媽與獨居長輩等1150人享宴，還領到愛心紅包以備過年支用，感受年節的溫暖氣氛。

歲末年初之際，家家戶戶喜迎豬年，但有一群寒士生活困頓，團圓對他們來說反而引發孤獨落寞之感；為讓弱勢民眾感受社會的關懷之意，縣府和新竹風城獅子會結合創世．人安．華山基金會策略聯盟，共同辦理這場愛心尾牙宴，約有250名義工投入服務。

服務對象中，曾是高階軍官的周伯，退休後投資失利又中風，敗光1000多萬元，人生陷低潮，一度流落街頭成遊民，又因和家人失和，雙重打擊下，他的人生陷入困境，病情好轉後，輾轉來到平安站，經過站方輔導後，每天下廚煮飯給街友享用，生活規律簡單。

以往的過年，周伯都是自己一個人獨自過，今年他跟著平安站內的寒士一起圍爐，「感到很溫暖，也很期待！」

各界愛心響應持續第29年的寒士吃飽30愛心尾牙宴，成為每年歲末年終寒士引頸期盼的一場盛宴。新竹縣長楊文科、台積電八廠廠長王錦焜、中華民國明吉維娜人文關懷協會理事長溫文雅等應邀出席，祝福大家新年快樂。

主辦單位表示，寒士、單親媽媽、獨居長輩與植物人的常年服務，需要長期支持與關懷，盼善士有錢出錢、有力出力，讓老、殘、窮服務得以延續發展、安定社會。#

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