西港慶安宮 除夕夜發歲錢7000枚

2019-01-27 14:24

〔記者王涵平／台南報導〕西港慶安宮除夕夜將發放歲錢7000枚，主委黃勝家加碼6萬6千元，發送660位發財金100元，歡迎信眾於除夕夜到慶安宮領歲錢祈福。

總幹事方一峰表示，今年歲錢比往年多出1000枚，由主委、副主委和3位常委共分5路發放歲錢。黃勝家表示，2002開始發放歲錢，廟方收藏12位值年千歲歲錢集結成套，屬典藏收集。每套套幣有12枚歲錢，以12地支子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥等代號為值年歲錢，每盒套幣2000元，信眾個人收集買套幣盒為500元。另外，廟方也發行皮雕王船、鯉魚鑰匙圈、令旗、紀念帽等多種文創品。

方一峰表示，今年春節慶安宮推出的系列活動，有除夕晚11時15分的開廟門、插頭香、迎新春、領歲錢、吃平安圓、過平安橋、參拜等活動。農曆正月初二舉辦團拜活動，除廟方管委會、董事會外，也邀請五主會、歷屆香科旗牌官、王船長、大副、二副、五角頭常務董事、顧問、陣頭領隊和志工等參加。

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