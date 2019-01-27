另類尾牙宴！ 彰化寒士吃飽75桌創新高

2019-01-27 14:09

〔記者張聰秋／彰化報導〕不一樣的尾牙！「第29屆寒士吃飽30」愛心尾牙活動，今在彰化市登場，750名受邀者包括寒士、獨居長者、經濟弱勢戶，與縣長王惠美共進午餐佳餚，提前感受圍爐吃團圓飯的過年氛圍；活動邁入29年，桌數從個位數、十位數，逐年增加到今年75桌刷新高，桌數多間接反映景氣差需要幫助的民眾增加，對此，王惠美表示，縣府會把施政重點放在拚經濟。

不少民眾發現，結婚宴客，喜宴桌數越多越熱鬧，越凸顯主人家經濟富裕，但寒士吃飽的桌數不斷增加則是喜憂參半，喜的是，願意行善的人不少；憂的卻是，需要被社會關懷照顧的對象增加，反映景氣邁入寒冬，經濟不好。

對於活動桌數增加，王惠美受訪指出，現在只要願意投資彰化的廠商企業，縣府都會安排專人服務，希望藉由吸引投資為彰化增加更多的就業經濟，帶動更多的錢潮，活絡彰化經濟，縣府會努力集結各方面資源，促成廠商企業來彰化投資。

王惠美說，社會上，每位善心人士各有其喜歡的行善區塊想做貢獻，她長期觀察發現，很多的弱勢家庭受助資源源源不絕，有些社會弱勢的邊緣戶可能被忽略，未被關懷到，縣府會整合慈善團體進行資源整合，讓真正需要被照顧的人都能拿到資源，寒士朋友想工作的可以儘快找到工作，堅強再站起來，繼續向前走。

談及整合民間資源，王惠美進一步指出，最近縣府有2個案例，一個是民間社團願意認養舉辦今年縣府表揚百歲人瑞的活動，另一個是已有1家校園保全公司願意認養2所學校保全人力，縣府希望以此2例讓民間資源進入公部門，減輕縣府歲出預算支出，降低負債比，用民間力量度過縣庫財源拮据期。

活動在彰化市成功活動中心前的旭光西路上舉行，由創世基金會等社福團體聯合舉辦，受邀民眾除了能享受一頓豐盛的午餐之外，每人還有1個500元紅包，祝福民眾豬年「諸」事大吉、平安快樂。

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