中油澎湖晚會惹議 立委楊曜轟未接地氣

2019-01-27 13:50

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中油昨晚在湖西國中舉行「綠能宣導暨公益拍賣」晚會，由於體感溫度不到10度，加上7成以上是中老年人，刮刮樂中獎禮品還要登記補發，引爆湖西民怨；立委楊曜痛批中油花錢討罵，應提出實際睦鄰方案；中油表示已進行改善。

去年爆發中油湖西油庫隱匿漏油案，由於造成部分湖西鄉農產品滯銷損失，因此中油規劃「綠能宣導暨公益拍賣」晚會，收購湖西鄉農特產品舉行義賣，並將所得捐給弱勢團體、獨居老人及日照中心等，雖然立意良善，但活動因政治角力、縣長行程安排等，由去年中秋節延至今年1月26日。

由於每年中秋過後，澎湖東北季風起，加上大陸冷氣團來襲，晚會活動不易舉辦，但中油為了促銷湖西鄉農特產品，因此仍在昨晚舉行，卻遇到體感10度以下的寒流，中油祭出5台高價電動機車，規定必須到場，讓許多人在寒風中等了2個多小時，結束後刮刮卡中獎，還必須登記補發，更讓民怨大規模爆發。

立委楊曜表示，中油平常就未敦親睦鄰，隱匿漏油事件爆發後，又未妥善處理，此次活動更未接地氣，不像台電派專車接送村民貼心服務，中油花錢找罵，打自己的臉，除持續監督中油漏油案善後進度外，也要求中油提出實質睦鄰方案；針對各界質疑聲浪，中油表示已規劃睦鄰方案，至於刮刮卡登記補發，是因為原本1萬5000份刮刮卡，原本只有2503份會中獎，但因承攬商疏失，中獎的獎品數量變為1萬1250份，這美麗的錯誤中油會負責到底。

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