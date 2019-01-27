萬和宮謝斗法會 770斤平安粥讓信眾吃平安

2019-01-27 13:26

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市萬和宮今日舉辦戊戌狗年謝斗祈安法會，信眾絡繹不絕，來向天上聖母虔誠感恩、祈福。廟方特別準備以770斤白米飯及20餘種蔬菜、素料煮成的平安粥，讓信眾分享，吃完熱騰騰的平安粥，每人還獲贈一份平安夀麵，帶著祝福離開。

萬和宮每年均舉辦謝斗與植斗法會，萬和宮表示，植斗亦稱拜斗、安斗，是道教獨有的一種消災解厄、祈福延壽的科儀；至於謝斗，又稱圓斗、滿斗或還斗，舉辦謝斗法會是感謝神明保佑一年圓滿。

今天的謝斗法會在鐘鼓齊鳴聲中展開，正殿的供桌擺滿信眾供奉的素果、素麵等供品，信眾的祝禱聲及誦經團的誦經聲在現場迴繞，更顯莊嚴肅穆。

萬和宮董事長蕭清杰表示，每年植斗及謝斗法會，萬和宮均依照傳統習俗，供應熱騰騰、香噴噴的素食平安粥，讓信眾分享、吃平安，廣受青睞。今天的平安粥以770斤白米飯及香菇、菜頭等20餘種素料煮成，儘管上午10時才開始供應平安粥，9時許就有信眾到場排隊等候。

配合環保政策，萬和宮提供不銹鋼碗筷給信眾，大家依序排隊領取不銹鋼碗筷，再由志工一碗一碗盛上平安粥，有人連吃2、3碗，直說，「吃得真過癮」、「身體暖呼呼，不怕冷氣團了」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/