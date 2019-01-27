聖杯才有！ 彰市關帝廟除夕300枚財神錢母大放送

2019-01-27 13:36

〔記者湯世名／彰化報導〕博聖杯送錢母！邁入第4年的彰化市關帝廟除夕夜送錢母又來了，與以往不同的是，今年把「送財」改為「求財」，由信眾當著「武財神」關聖帝君神尊面前擲杯，每個人有2次機會，擲出聖杯即贈送「財神錢母」1枚，未擲出聖杯者獲贈財神金箔卡1張，「財神錢母」限量300枚，歡迎信眾過年來彰化市走春試手氣。

彰化市長林世賢表示，以往除夕夜關帝廟送錢母活動，信眾只要前來排隊，就有機會領取限量錢母，今年則更改活動方式，信眾前來排隊，必須靠自己的誠心與向武財神關聖帝君求財，獲得應允才能獲贈「財神錢母」，不過未獲得錢母的信眾也不用失望，將可獲得「財神金箔卡」1張。

今年博聖杯送錢母活動，將在2月4日除夕夜晚間展開，由市長林世賢於晚間9時45分帶領信眾開香祈福，緊接著晚間10時起在關帝廟大殿熱鬧展開，由信眾向關聖帝君博杯求財神錢母，每人有2次機會，擲出「聖杯」即送財神錢母1枚，「無杯」則送財神金箔卡1張。財神錢母限量300枚，送完為止。

林世賢表示，彰化市寺廟春節祈福活動相當精彩，邀請全國鄉親利用春節假期前來彰化走春祈福、歡喜迎新年。

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