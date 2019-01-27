向孩童解釋「流感快篩」遭抗議 醫舉舊例嘆做人好難

2019-01-27 14:21

〔即時新聞／綜合報導〕一名醫師在臉書發文表示1年前因沒有向孩童解釋做流感快篩流程而遭家長嗆聲要登門「親自向孩童道歉」，因此都會向孩童多做解釋，沒想到日前一名婦人卻為此抗議，說醫師向孩子說太多、嚇到孩童，讓醫師感嘆做人好難！

綜合媒體報導，該名醫師在臉書「柚子醫師的育兒診療室 - Dr.陳木榮醫師」發文，表示昨日在為孩童做流感快篩前向孩童解釋相關流程，卻遭家長抗議「流感快篩就是快速抓住孩子快速做完，你為什麼要跟我的孩子解釋那麼多？你嚇到他了！」

該名醫師相當無奈，PO出一年前和其他孩童家長的對話紀錄，孩童家長向醫師表示，因醫師未向1歲孩童解釋快篩步驟而嚇到孩童，導致孩童晚上一直惡夢不斷，醫師則回應：「你是孩子的監護人，作快篩前我已向你解釋過，且你有同意了不是嗎？」

孩童家長仍不理會醫師回應，更要求醫師「親自過來向孩童道歉」，若不從，將要向衛生局投訴。

網友紛紛回應「恐龍家長又出沒」、「現在的大人到底怎麼了？」、「我的天，真的很誇張」，有網友表示，這是父母的問題，在看病之前就要幫孩子做好心理建設，更舉例說自己女兒要去打針前就已先給她看過相關影片，並嚴肅的告訴她打針是為了保護她。

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