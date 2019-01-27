交通部擬補貼計程車油資 運將：先解決Uber爭議

2019-01-27 13:23

〔記者陳宜加／台北報導〕交通部長林佳龍強調「接地氣」，日前宣布將改善計程車產業困境，正研擬照顧方案。據了解，交通部提出油資補貼、中午免停車費等措施，但業界多不認同，認為交通部應優先解決Uber分業管理問題，並改善整體環境，更勝補貼。

林佳龍表示，交通部施政要讓人民有感，計程車司機服務社會，也是大眾運輸的一部分，面對競爭環境改變，必須照顧，讓經營環境更好、避免過度競爭。針對Uber代表的共享經濟競爭，應規範分業管理，執行面並兼顧雙方發展空間。

交通部日前邀集業者、工會座談，討論營運環境改善與關懷輔導方案，初步研擬油資補貼、中午用餐時段免停車費等措施，今天將舉行第二次會議。路政司長陳文瑞表示，主要先傾聽業界想法，目前尚無具體方案，也暫未考慮經費來源。

其中，中午用餐時段路邊免停車費是林佳龍在台中市長任內推動，台中市計程車司機從上午十一點至下午一點路邊停車免費，盼讓運將中午好好用餐、休息；且因計程車管理權責屬於地方政府，交通部研擬透過經費補助方式擴及全台。

陳文瑞也透露，交通部將針對業者需要提供法律、財務、健康等協助，研擬相關措施，但業者希望交通部優先處理Uber爭議，儘速提出分業管理相關草案；業者也認為交通部應改善軟、硬體建設，向上提升整體產業環境，更勝補助。

台北市汽車駕駛員職業工會理事長鄭力嘉表示，業者另提出車輛總量管制，都會區與偏鄉應設法均衡，以及推動優良駕駛獎勵制度、加強教育訓練、打造計程車休息站等，業界有初步共識，政府不應一味「撒錢」，無助於改善計程車困境。

他說，交通部最應優先處理Uber爭議，計程車駕駛要求公平競爭環境，Uber與租賃業者合作、從事計程車行為，租賃業牌照無上限，計程車卻受管制，嚴重侵蝕營運空間。公路總局研擬分業管理辦法，至今遲遲未見，呼籲政府加速。

鄭力嘉強調，與其「關懷」，政府更應提升整體產業環境，並促成良性競爭。多數運將並不希望拿納稅人的錢，來補貼油資或購車費用，恐影響社會觀感。

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