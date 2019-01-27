竹市街頭藝人認證審查 科技董座秀才藝

2019-01-27 12:59

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市街頭藝人認證審查上午在文化局竹影城跡廣場熱鬧登場，今年首次開放團隊報名徵選，共計吸引154組才藝達人報名競技，參與相當踴躍。其中，由友達光電集團董事長彭雙浪，率領公司員工組成2組薩克斯風樂團參與徵選，精采的薩克司風表演很是吸睛，展現科技人的音樂藝術才能。

彭雙浪表示，自己喜歡音樂，學生時代接觸口琴，薩克司風是因為兒子放假帶了一把薩克司風回家，好奇之餘跟兒子借來練習，開啟了薩克司風演奏之路，並鼓勵公司同仁工作之餘，培養第二專長。目前友達的才藝社高達160團，訂有積分補助，表演次數越多，補助越多。

彭雙浪2016年第一次報考新竹市的街頭藝人，通過後以換證方式也取得新竹縣的街頭藝人證，工作閒暇之餘號召團員，分別於公園、護城河畔表演，透過音符傳遞美與善的種子，營造祥和溫馨的藝術氛圍。

市長林智堅表示，街頭藝人徵選活動分為「表演藝術」、「視覺藝術」、「創意工藝」三大類，其中，「表演藝術類」136件佔整體報名人數8成之多，「創意工藝類」計有14件、「視覺藝術類」計有4件。為提升徵選藝人素質，今年首度移師戶外，模擬街頭藝人實地演出，民眾可在現場與達人們互動，不僅考驗徵選者的臨場反應，評審也可直接觀察徵選者的創作過程，提升徵選的公平性及可看性。

評分項目以「展演技巧與台風」、「觀眾互動性」、「表演內容適當性」、「展演設備與其他創意」等四大項為依據，平均達80分以上者即通過審查成為合格的街頭藝人，未來可於站前廣場、新竹公園、護城河兩岸、影像博物館前廣場、十八尖山、青草湖與228公園等7處場地申請演出。

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