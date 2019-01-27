寒冬愛心接力！俊逸基金會捐復康巴士；雲林同鄉會捐血

2019-01-27 12:39

〔記者王俊忠／台南報導〕雖然寒冷的冷氣團來襲，台南愛心暖流源源不絕！俊逸慈善、文教基金會今上午在北區舉行歲末有愛嘉年華會，基金會董事長李明威以雙親名義捐贈1輛市值1百多萬元的復康巴士給榮總醫院台南分院；南市雲林同鄉會在台南公園辦愛心捐血，今年全年度目標突破1萬袋熱血。

俊逸慈善、文教基金會與勝利之聲、電聲廣播電台及多個政府公部門、社福非營利機構在小北成功夜市廣場舉行第12屆歲末有愛嘉年華會，讓約60個非營利機構免費設攤，希望為弱勢族群募集愛心。

俊逸基金會董事長李明威並以雙親李元華、卞岫雲為名義送1輛復康巴士給榮總醫院台南分院，紀念其雙親生前熱心公益。主辦單位為支持在地農業、加碼買將軍區蘿蔔送給義務表演團體，這場愛心義賣活動到今天下午4點止，歡迎民眾前往參加。

此外，南市雲林同鄉會則與台南捐血中心等多個愛心企業、單位在台南公園人行道舉行大型捐血活動，主辦單位準備豐富獎品讓捐血者摸彩試手氣，現場有7輛捐血巴士讓民眾慨捐熱血。雲林同鄉會表示，今天單場捐血活動應可募得1千多袋血，去年該會全年度主辦與協辦捐血活動募到近8千袋血；今年目標要突破1萬袋，今天捐血活動到下午5點止，歡迎民眾前往挽袖捐輸。

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