今天難得好天氣 南市環保局：今晚污染物又會累積

2019-01-27 12:29

〔記者蔡文居／台南報導〕受到來自中國的境外污染物及本地自產的空污影響，南部過去持續一整個星期空氣品質都嚴重不良，PM2.5濃度一再破百，今天空品明顯轉好，快接近中午時，台南測站的空品指標終於出現久違的「良好綠」。

台南市環保局表示，今天空品轉好，主要是因為北風持續吹拂，水平流動良好，境外污染已明顯減緩。不過，今天夜晚開始，風速逐漸減弱，加上濕度升高，污染物濃度將會開始累積。

環保局表示，台灣因高山地形發達，秋冬季節盛行東北風，台南位於西南部就屬於背風面，天氣穩定空氣缺乏對流，導致秋冬季節空氣污染物便不容易擴散。

環保局說，南市自103年加強輔導使用生煤、重油等高污染燃料鍋爐的工廠改用天然氣等低污染燃料，5年來共汰換149座鍋爐，推算已削減排放粒狀物124公噸、硫氧化物908公噸、氮氧化物647公噸，南市的PM2.5濃度也削減18%。

環保局表示，根據監測數據顯示，南市PM2.5年平均值濃度由102年36 μg/m3（微克／立方公尺）降至107年23.8 μg/m3，近六年大幅改善34％。而民眾持續在意的空氣品質指標AQI小於100 （良好及普通）比率從103年61.6%上升至107年74.8% ，增加13.2%，顯示南市管制方向正確，整體空氣品質大幅改善。

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