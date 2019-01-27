四湖鄉箔仔寮「喔熊藝術村」 雲林新春假期觀光新亮點

2019-01-27 12:25

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林新春連假觀光又有新亮點，雲林縣四湖鄉箔仔寮喔熊藝術村除有10餘幅3D彩繪中國神話人物，最近更加入觀光局吉祥物「喔熊」，雲嘉南濱海國家風景區管理處已將四湖彩繪村列為雲林縣重要景點，新春假期民眾可前來「與神同行」。

雲嘉南濱海國家風景區管理邀請藝術家曾進成創作了新形態雙面彩繪，藉由多片立體牆面，站在左側觀看是達摩，走到右側則隨著角度逐漸變成彌勒佛，非常精巧。更加入觀光局以台灣黑熊為靈感推出的吉祥物「喔熊」立體塑像，搭配原有彩繪牆，讓彩繪村更加多元，成為4D藝術，未來還有更震撼的3米高內雕立體裝置藝術，從各個角度看都是立體的圖像。

曾進成曾於嘉義布袋好美里、大陸湖南、台中后里與石岡創作彩繪村，二年前進駐四湖鄉箔仔寮社區彩繪，創作的中國神話人物包括盤古開天、哪吒大鬧東海、嫦娥奔月、牛郎織女、西遊記等，3D彩繪技巧讓神話人物突破平面限制與遊客親切互動。

四湖彩繪村是由雲嘉南濱海國家風景區管理處與四湖鄉公所共同合作，管理處處長徐振能希望四湖鄉升級版4D藝術村成功吸引遊客造訪，有效帶動四湖鄉觀光休閒產業的發展，未來將連結口湖鄉椬梧滯洪池與口湖遊客中心，打造最多元化的雲林沿海線狀旅遊路。

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