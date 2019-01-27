警大CSI鑑識體驗營首辦高中教師營 李昌鈺任客座講師

2019-01-27 12:16

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕社團法人台灣鑑識科學學會及中央警察大學，即日起至31日在警大舉辦「2019冬令CSI鑑識體驗營」，其中，已連續舉辦7屆的高中體驗營，參與的160位高中學員將在5天的體驗營中學習犯罪現場各種勘察技巧，此外，今年活動更首次舉辦高中教師營，並邀請國家現場鑑識培訓中心博士李昌鈺擔任「開啟鑑識之門」課程講座講師，分享其多年累積的鑑識工作經驗及人生哲學。

警大指出，自2015年暑期開始籌辦的「CSI鑑識體驗營高中學生營」，參與活動的高中生人數已有936人次，輔導員及課程老師則有273人次，高中體驗營的高中生學員將學習包括物證的攝影、採集、保存，以及如何比對指紋、鞋印、血液噴濺痕、可疑文書等犯罪現場各種勘察技巧。

「讓證據說話重建犯罪，科學鑑識還原犯罪經過，」警大說，學員會再經由分組模擬刑案現場勘察與物證鑑識，共同研提一份專業鑑識報告，並公開口頭發表分組競賽，爭取最高榮譽的福爾摩斯金獎。此外，鑑識營也會讓學員親身體驗「情境模擬射擊」、「防身術」等課程，藉由體驗警務工作所需的多元性技能，提升高中學生的思考力，行動力與團隊力。

警大表示，今年首度舉辦高中教師營，由警大鑑識科學學系教授群，向40位高中職理科教師教授鑑識專業課程，並特別博士李昌鈺擔任講師，高中教師營學員能透過專業鑑識課程、案例應用及研討等多元內容，並透過實務鑑識機關的參訪與討論，提升高中理科教師在鑑識科學原理與應用上的教學能力與技巧。

警大是我國警察教育的最高學府，也是國內唯一設有鑑識科學系所的學校，26年來已培養了超過500位鑑識菁英幹部。

警大表示，盼體驗營在60多位師長教官及輔導員提供指導與協助下，讓參與的高中學生及高中教師透過營隊的活動特色，一方面對警察工作有更深一層的認識，成為社會治安工作強而有力的後盾，另一方面能激勵學員，力求蛻變，並學習李昌鈺的贏家思維，實踐更多人生中的不可能成為可能。

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