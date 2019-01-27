太平輪事件70週年追思 鄭麗君臨時缺席

2019-01-27 12:13

〔記者俞肇福／基隆報導〕太平輪海難70週年，基隆市副市長林永發今天偕太平輪海難遺屬，一同在基隆市東岸碼頭的1949太平輪紀念公園追思罹難者；文化部長鄭麗君原訂出席追思活動，但昨天晚間緊急通知今天不克出席，遺屬頗感遺憾，仍公開替鄭麗君挨巴掌一事抱屈。

今年適逢太平輪70週年，基隆市政府以「致太平」為追思活動軸心，受難者遺屬紛紛到場，今年還有親屬遠從中國海南島、澳洲、紐西蘭趕來出席，在太平輪紀念碑前獻花，追思逝去的親人。

太平輪遺屬代表張昭雄致詞時表示，感念基隆市政府、文化部長鄭麗君多年的努力，讓家屬能夠好好追思親人；張昭雄說，他本來想說今天要跟挨巴掌的鄭麗君表達慰問之意，他表示「打巴掌」事件不可取，若他在場，一定給對方一拳。

1949年1月27日正好是小年夜，當時正值國共內戰，從上海出發的太平輪卻在舟山群島附近海域撞上貨輪建元輪，造成逾千人罹難；遺屬們於基隆港東岸沙灘上設紀念碑衣冠塜，後因填土造碼頭建軍營，紀念碑被畫入軍方營區圍牆內，造成追思不易。

在各界努力之下，軍方前年終於同意將原本的軍營圍牆退縮，由市府將紀念碑周邊規劃為口袋公園，從此思念不用再申請，太平輪海難遺屬得以自由至紀念碑前憑弔。

立委蔡適應表示，當年他與時任立委的鄭麗君一齊協力推動，終於實現受難者家屬心願，今也對家屬致意，「這幾十年相當難熬，辛苦了」，新年將至，期盼家屬放下傷痛，迎接新的一年。

林永發也代表基隆市政府發言，表示已在太平輪紀念碑、清法戰爭紀念園區、大沙灣石圍遺構、校官眷舍及要塞司令官邸等周邊進行規劃設計，中濱營區將搬遷至和平園區，現有營舍將拆除，預計2020年底呈現嶄新地景紀念公園。

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