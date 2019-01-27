4萬寒士今天吃尾牙 108歲爺爺開心領紅包

2019-01-27 12:18

〔記者蕭玗欣／台北報導〕寒士吃飽30尾牙已經邁入第29個年頭，今天在全台16處同步舉辦，預計宴請4萬名寒士、街友、獨居長輩、清寒單親媽媽等，其中台北將於總統府前凱道舉辦，席開2200桌，估計將有約2萬人參與，較去年增加2成。今年尾牙也首度請到4位超過百歲人瑞參加撥穗典禮，其中最高齡的高達108歲，是寒士尾牙29年來最年長的參與者。

創世、人安、華山基金會策略聯盟每年歲末年終都會辦理寒士吃飽尾牙，今年已邁入第29屆，除尾牙外現場也將發放紅包，今年台北場首度邀請市內所有中小學清寒學子及百歲人瑞參加。

今年尾牙首度舉辦人瑞撥穗典禮，共有4位超過百歲的獨居長輩到場，102歲的俞元師最大的嗜好是打麻將，平常大多在家看電視或在基金會人員邀請下一起吃飯、打麻將。另一位百歲人瑞林能火雖目前行動不便，只能靠輪椅代步，但他其實是一名理髮師，經營的理髮店就隱身於迪化街，沒有店名、也沒有招牌；林能火說，自己平常把幫客人剪髮當運動、活動筋骨，至今已超過70年，這也是他保持健康的最大秘訣，平常大多在家裡自己煮飯，很少出門吃外食，沒事的時候就到市場走走和朋友聊天，今年是第2次參加寒士尾牙，看到這麼多朋友聚在一起，覺得很開心。

50歲單親朱媽媽今年是第10年參加寒士尾牙，她說，丈夫7年前因食道癌過世，只留下兩名稚子，丈夫生前欠3家地下錢莊錢未還，加上卡債一直沒還，獨自背負高達400萬的債務，精神壓力極大，當時家庭代工收入每月只能有1萬塊收入，兩個孩子又還在上學，當時精神壓力極大，患有憂鬱症症狀。

朱媽媽說，104年她在網路上看到賣地瓜的訊息，加上老大希望從電子科系轉念日文，需要一筆補習費用，因此決定在創世基金會協助下賣地瓜賺取生活費。

不過，一開始賣地瓜的收入並不順利，朱媽媽1年內在關渡、北投、士林街頭賣地瓜生意都不好，後來才輾轉在其他瓜媽介紹下到善導寺附近，生意才逐漸轉好，最好的時候1個月收入可高達3萬塊，平均每個月都可以有1萬塊的收入，生活開始有好轉，每天和其他地瓜媽媽聊育兒經也讓她心情好上不少。

朱媽媽說，自己現在患有氣喘、輕微糖尿病，天冷時血壓偶爾會高升，因為擔心看醫生需要花很多錢，遲遲不敢就醫，打算等到天氣不那麼冷，高血壓症狀減緩後再去看醫生。

朱媽媽說，以前丈夫還在的時候，一家人因為沒有桌子，只能圍在一張摺疊桌子上，吃一菜一肉一湯，來到寒士尾牙可以在桌子上吃飯，也吃得很豐盛，兩個小孩今天也特別來和她一起吃飯、領紅包，讓她很有圍爐的感覺。

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