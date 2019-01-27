廚餘發電 台中市97萬戶每戶發送生廚餘桶

2019-01-27 12:10

〔記者黃鐘山／台中報導〕方便收集生廚餘，台中市政府設計結合花博意象的生廚餘回收桶「綠圓寶」，免費發送全市97萬家戶。環保局表示，「綠圓寶」分批分區發放，生廚餘回收後，將運至外埔綠能生態園區，藉由厭氧發電再利用，為台中開創循環經濟。

環保局指出，台中市人口持續增加，垃圾量也逐年成長，收集「生廚餘」進行發電，不僅可減輕焚化爐的負荷，也能「物盡其用」，將垃圾變黃金，加上稻稈等有機物回收轉化成生質能源，將創造環保、農民、經濟發展多贏局面。

環保局表示，去年11月底前設籍於台中市的家戶，都可以收到生廚餘專用桶「綠圓寶」，1戶1桶，由於台中市約有97萬戶，生廚餘專用桶數量龐大，因此「綠圓寶」採分批製作、分區發放。

各區發放期程：今年1月下旬配送外埔、大安、大甲區；2月配送后里、豐原、潭子區；3月配送大雅、神岡、石岡、新社、東勢、和平、清水、沙鹿、梧棲、龍井、大肚、烏日區；4月配送大里、霧峰、太平、北屯區；5月配送西屯、南屯、西區、北區、中區、東區區；6月配送南區。

環保局表示，「綠圓寶」生廚餘桶配送1週前，將聯絡各里辦公室通知到貨日期，配送前2天會再次跟各里辦公室確認，「綠圓寶」送至指定地點後，再請里長通知里民發放時間，民眾可至各里辦公室或指定地點領取，或由里長請鄰長協助發放到各家戶。

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