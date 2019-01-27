這「學校」超霸氣！ 廟口舉辦千人謝師平安宴

2019-01-27 12:00

〔記者蔡文居／台南報導〕台南社大台江分校以大廟做為公民學習教室，大廟興學全體師生週六晚間在海尾朝皇宮廟口舉辦千人謝師平安宴，台江分校30幾個班級社團、近千人參加，現場並搭設舞台表演南管、二胡、薩克斯風及吉他演奏，還有親子肚皮舞、台江少年宋江陣展演，場面十分盛大。

社大台江分校執行長吳茂成表示，社大台江分校和海尾朝皇宮推動「大廟興學」，今年已第11年，台江分校全體班級社團今年在年終歲末策辦藝文饗宴，同時聯合舉辦「大廟興學之夜─謝師平安宴」，答謝老師們及大道公守護之澤，共同迎接農曆新年的到來。

台江民俗文化班謝同學表示，希望台江每個大廟相放伴推動大廟興學，一廟一學堂、一廟一樂團。與會的台南大學生態系主任王一匡則說，這場充滿知識技藝的謝師平安宴，展現公民學習力量，令人感動。

台江分校班級社團幹部也由個性書法班班長李建諭以台語致謝師詞，感謝大廟興學，以及老師們傳授知識技藝給全體師生。

吳茂成表示，這場謝師平安宴昨晚也特別邀請有「愛心總鋪師」之稱的台江在地總鋪師蔡瑞成前來下廚，展現台江人公民學習、在地料理的文化新滋味，令人回味無窮。

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