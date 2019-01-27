士林夜市蚵仔煎、臭豆腐進駐 觀光局赴中宣傳台灣燈會

2019-01-27 10:44

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通部觀光局與中國江蘇合作的第9屆台灣江蘇交流燈會昨晚啟動開燈儀式，觀光局除邀請台灣士林夜市團隊進駐，藉由蚵仔煎、雞排等台灣美食吸引中客來台旅遊，同時也向賞燈民眾推薦2019台灣燈會，邀請中國民眾來台感受美景和濃厚的人情味。

為宣傳台灣燈會活動，同時加強吸引來台旅遊，交通部觀光局自2010年起與大陸江蘇合作辦理台灣江蘇交流燈會，今年邁入第9屆，並連續3年選定於江蘇常州「恐龍城迪諾水鎮廣場」舉辦，周邊的南京、無錫、蘇州及上海等華東主要客源市場都在1小時高鐵車程內，預計將吸引更多的客群前來觀賞。

觀光局主任秘書林坤源表示，此次交流燈會主燈以「金剛豬」造型設計，命名為「金豬報喜」，把守護山林的山豬，創意變身為充滿未來感的金剛豬，希望給賞燈民眾帶來諸事大吉、福氣滿盈的好運氣。為了凸顯台灣豐富的山海旅遊資源，也特別運用如墾丁白沙灣的海浪、東港黑鮪魚、大鵬灣風帆、台灣東部沿海的海豚，以及屏東的蓮霧、鳳梨等在地農特產，還有最萌的台灣旅遊代言人「喔熊組長」等元素，以光環境手法，與主燈一同布置，加深中國民眾對台灣旅遊的美好印象。

觀光局表示，今年交流燈區再次邀請知名的台灣士林夜市團隊進駐，藉由蚵仔煎、炸雞排、臭豆腐、花枝丸、霸王薯條、珍珠奶茶等等網紅台灣小吃的魅力，讓賞燈民眾親身體驗在台灣旅遊大啖美食的樂趣，強力宣傳台灣自由行。

林坤源在開燈儀式上也向賞燈民眾推介「2019台灣燈會」，即將在元宵節2月19日起至3月3日止，在屏東縣東港大鵬灣舉辦，今年以「屏安鵬來‧光耀三十」為設計主軸，並首度以屏東東港知名的黑鮪魚為設計元素，打造「巨鮪來富」造型主燈，象徵「年年有餘、富貴屏安」。

觀光局駐北京及上海辦事處結合組團社，推出「台灣燈會主題遊程」，來台參加燈會行程的旅客將可獲贈「屏安豬」小提燈及專屬紀念品；自由行旅客也可搭乘「台灣好行」景點接駁公交車，由高鐵左營站前往大鵬灣，或轉搭臺鐵至潮州車站，再換乘免費接駁車至燈會現場。此外，交通部觀光局在台灣燈會官網

上也推出多條燈會建議遊程，旅客們不妨趁這次機會好好探索屏東豐富的山海旅遊資源。

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