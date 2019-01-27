協商未果！不滿資方片面毀約 華航機師將重啟罷工

2019-01-27 10:31

〔即時新聞／綜合報導〕機師工會去年與華航、長榮達成共識，沒有造成實質罷工，不過今天傳出華航因不滿協商進度，在協商時片面毀約、寸步不讓，華航機師決定重啟罷工行動，目前約有8成多會員，同意工會改採強硬手段對抗資方、爭取權益。

根據《蘋果》報導，機師工會去年與華航、長榮初步達成核心訴求共識，同意在一年內協商完成，協商期間暫緩爭議，長榮分會與資方的後續協商有明確進展，但華航分會與資方則進展卻不順利。

報導指出，華航分會與資方當初共有21條協議，僅2條核心訴求達成共識，機師工會針對華航分會會員，寄發勞資爭議與協商意向調查表，讓會員自行決定後續協商的態度該採強硬或保守做法，目前約有近8成會員同意，授予工會幹部改採更強硬手段與資方談判，等同授予工會幹部可重啟罷工行動。

目前民航局正在密切關切機師罷工情況；至於華航發言人劉朝洋則說，針對機師工會對華航會員發出勞資爭議與協商的意見調查，已在密切了解中。

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