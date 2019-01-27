這次不是魔神仔！ 139線成群流浪狗狂追「神獸」

2019-01-27 10:12

〔記者湯世名／彰化報導〕這次不是魔神仔！往來彰化、南投兩縣的139線20K處因大小車禍頻傳，被冠上「死亡彎道」封號，還傳出是「魔神仔」作亂所致，前天1名國中生物老師行經20K時赫然發現成群流浪狗竟在狂追1頭水鹿，最後被水鹿逃脫，由於去年10月也曾有民眾在同一地點險些撞上1頭水鹿，網友即呼籲民眾行經此處千萬要注意安全，以免與鹿相撞發生意外。

一名自稱是生物老師的民眾在臉書社團「彰化人大小事」PO文指出，前天下午5點他驅車行經139線彰化往芬園方向的20K處時，發現一群流浪狗正在追逐1頭鹿，水鹿隨即跳往山谷消失無蹤，他原本一開始還在想為甚麼這隻狗有3倍大，仔細一瞧才發覺是1頭鹿，他是國中生物老師，應該不會看錯。

去年10月底1名車友深夜騎機車行經139線20K處時，突然從山坡旁衝出1頭體型相當巨大的野鹿，這隻巨鹿的體型大小比1輛機車還要大，人、鹿險些相撞，影片PO上網，民眾都說「神獸降臨」、「山神出現」、「傳說中的麒麟現蹤」，並盛讚139線生態相當豐富，希望不要被有心人士給獵捕。

有民眾說，八卦山脈近年來頻傳水鹿出現在用路人行經的山路，去年也曾有1頭水鹿橫越彰化、花壇交界處的東外環道時被車輛追撞，田中登山步道也發生過水鹿攻擊登山客，甚至有民眾清楚拍到水鹿母子現身蹤跡，由此可見八卦山脈生態豐富，但民眾行經此處也千萬要注意安全，以免與鹿相撞發生意外。

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