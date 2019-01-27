舊新豐火車站改建星巴克 好奇民眾看鐵道風光懷舊

2019-01-27 08:45

〔記者廖雪茹／新竹報導〕咖啡館變景點！首家由台鐵舊新豐火車站改建的星巴克特色門市，開幕數日，不僅吸引過路乘客上門，不少鐵道迷和父母帶著小孩也好奇的專程到訪朝聖，親身體驗在充滿懷舊氣氛的站區，邊喝咖啡邊看火車駛過。

星巴克表示，新豐車站前身設立於1893年，至今已有超過百年歷史，見證了當地的更迭。舊新豐站原本是一座木造站房，1989年再改建為地上2樓、地下1樓的現代化建物，近年因應鄰近新竹工業區通勤旅客增加，並配合台鐵捷運化，另於南邊20公尺外興建跨站式的新站，2014年正式啟用。

新竹新豐門市設計保留挑高的車站大廳空間意涵，結合火車運行的軌跡線條，像是櫃檯上方的天花造型，以弧形排列，象徵火車運行及來往時空的速度感，長型座椅、弧形收邊的窗框、圖騰牆面，也都是以車站或列車為概念設計。

從新竹新豐門市大門望向後門玻璃門面，可直接看到月台；走出後門，還有戶外座位區，與鐵軌中間只隔著欄杆，室內戶外都可觀看火車行經或停靠。也因此，開幕3天來，吸引不少民眾拿著咖啡與火車合照，打卡分享新鮮感。

慶祝新門市開幕，星巴克也推出一系列特惠活動。即日起到2月28日持新豐火車站起站或訖站車票，至新竹新豐門市點購兩杯口味、容量、冰熱皆一致的飲料，可享第2杯半價優惠。

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