新竹家扶原鄉培力方案 支持青年走出部落

2019-01-27 08:04

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹家扶中心推動原鄉支持計畫，透過陪伴與培力，支持原鄉青年走出部落，與社會接軌。80名來自新竹縣五峰及尖石兩原住民鄉的受助青年，齊聚上館國小參加竹夢樂棒盃活動，透過融入泰雅文化的趣味競賽，以球會友，激發互助合作的團隊精神。

新竹家扶中心主任沈俊賢表示，在五峰及尖石原鄉部落成長的孩子，在下山求學、工作後，易受環境、經濟等因素影響，在求學與工作的歷程上走得艱辛；過早進入職場，又因欠缺專業技能，長期處於低薪無發展性的工作。

為此，家扶除了近20年來投入專業社工陪伴原鄉的孩子們，更啟動原鄉培力方案，秉持著唯有「陪伴」、才能「培力」的信念，支持原鄉青年走出部落，與多元文化的社會接軌。

新竹家扶中心竹東服務處今天在上館國小，舉辦竹夢樂棒盃原鄉青年活動，以「合作」、「競賽」為元素，透過簡易上手的樂樂棒球為主軸，並融入泰雅傳統的「竹子」文化，設計出3項趣味競賽，分別為「快手連連看」、「過河造路拼拼樂」及「機智問答」，藉以激發參與青年們互助合作的團隊精神。

特別的是，這次活動從主題的發想、細節的討論，到人力、物力的配置安排，皆由近一年來參與原鄉培力方案的12名成員，與社工共同籌畫而成，實踐「做中學、學中做」，開展培訓的能力。

培力方案成員之一的小彥，在高中求學過程，因經濟壓力及家庭支持不足，一度中斷學業。休學後的小彥，以做粗工的方式，來供應三名弟妹唸書，幾個月後，小彥深知體力活非長久之計，內心深處浮現「我想唸書！」的強烈求學意念，在家扶的支持下，小彥重返校園，去年更順利升上國立大學。

沈俊賢表示，希望培力方案的希望種子，有朝一日能將在平地學習與工作的經驗帶回部落，成為部落弟妹們的楷模，豐富部落的產業與人文。

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