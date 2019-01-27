學測採「五選四」 科系落點20年來最難估

2019-01-27 06:38

〔記者吳柏軒／台北報導〕新制上路、落點難估！

大學學測昨天落幕，今年首度採國、英、數、自然、社會科自由選考，連帶使七成二科系改變個人申請入學門檻，加上缺乏過往資料可比對參考，連分析各科系落點廿年的補教業者也直呼超難估，只能策略性建議考生詳查心儀科系的檢定條件、篩選倍率，可填選的六個志願都大膽填寫自己有興趣的科系，衝刺未來。

研究科系篩選條件 6志願大膽填寫

大學招聯會今年首度變革，要求各科系今年繁星推薦、個人申請及考試分發等管道，若要採計學測成績，最多只能看四科，往年五科的落點今年參考價值不高；補教業者劉駿豪表示，他從事落點分析廿年，今年太多問號實在難估落點，即使大考中心公布各學科組合的累積人數分布，也只對頂尖考生有用，其他考生完全無法參考。

劉駿豪說，頂尖科系落點不會變，過去五科總分七十五級分，如今改四科總分六十級分，預估一類組頂尖科系、三類組醫學系落點至少五十九級分，二類組頂尖科系則要五十七級分。想進台大預估五十五級分，成大、清大、交大約五十三級分。

至於其他科系，劉駿豪建議考生先找出十到廿個理想科系，研究其篩選條件，例如成大資工系，用數學來篩選三倍的人過第一階段，數學考到十四級分者很大機會通過一階，這類考生可大膽選填該志願。

他建議申請入學六個志願機會，可通通拿來「衝刺」理想科系，但要務實，譬如數學不好不要報數學系。

大考中心昨統計各學科缺考率，數學缺一．九七％是十三年新高，社會科缺二．三九％是十七年來新高，自然科缺二．九％創十六年新高等，研判與五選四趨勢相關，但仍待研究。

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