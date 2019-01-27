01/27 各報重點新聞一覽

2019-01-27 06:25

自由時報

學測採「五選四」// 科系落點 20年來首難估

大學學測昨天落幕，今年首度採國、英、數、自然、社會科自由選考，連帶使7成2科系改變個人申請入學門檻，加上缺乏過往資料可比對參考，連分析各科系落點20年的補教業者也直呼超難估，只能策略性建議考生詳查心儀科系的檢定條件、篩選倍率，可填選的6個志願都大膽填寫自己有興趣的科系，衝刺未來。

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川普讓步 政府暫開3週

就在美國聯邦政府局部停擺25日邁入第35天之際，總統川普放棄對57億美元美墨邊界圍牆的堅持，與國會達成供政府運作3週的臨時撥款協議，結束史上最久的政府停擺僵局。不過，川普仍強調在2月15日之前，國會若未能就圍牆計畫凝聚共識，政府可能再次停止運作，甚至不排除宣布國家進入緊急狀態。川普此時的讓步被視為民主黨的勝利，更被保守派砲轟懦弱。

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勒索病毒又襲台 金額拉高

2017年曾襲擊台灣的「勒索病毒」，近來再次攻擊台灣，而這次是更具殺傷力的「勒索病毒」，不只針對個人電腦用戶，更轉向攻擊中小型企業，勒索金額也由1萬多元新台幣暴漲成15萬元左右；據知遭攻擊且已付贖的受害業者眾多，多數業者為免遭報復，選擇花錢消災，報案者極少數。

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蘋果日報

獨家揭露 農藥殘留 草莓芹菜最毒 官方毒蔬果排行首曝光 專家籲洗淨

多吃蔬果有益健康，但當心把殘留農藥也吃下肚！《蘋果》獨家揭露官方最新蔬果農藥殘留監測報告，首度從全國1萬4千多件蔬果中，彙整出農藥殘留比率最高的「最毒蔬果」排行，發現民眾愛吃的草莓、被視為健康蔬菜的芹菜，是最常出現農藥殘留的冠軍。

女友告家暴 唐鳳神隱 交往10年反目 嗆唐「別干涉我的人際關係」

行政院最年輕閣員、政務委員唐鳳驚傳涉入家暴案。據了解，唐鳳與交往10年的女友K女（化名），去年5月在家中發生拉扯，過程K女受傷，驗傷後於去年底提告，本月24日還在臉書正告唐不可干涉她的人際關係，任何人還不得把她個資轉告「唐政委」；昨凌晨又在臉書貼文，指台灣頻傳虐童、家暴，是不是上行下效潛移默化的呈現呢？接連貼文引來諸多揣測。

聯合報

寄養家庭「又老又窮」 孩子等嘸家

寄養家庭是受虐兒或家庭遭逢變故兒少溫暖的中途站，本報調查六都寄養家庭資源普遍不足，呈現「又老又窮」窘態，除了寄養家庭不足，有兒少被迫要排隊或送到安置機構，寄養家庭父母老化、誘因不足難招募新血等，更浮現寄養家庭系統崩壞危機。

「美政府重啟3週」關門角力戰 川普讓步了

美國政府關門超過1個月，總統川普25日在白宮玫瑰花園舉行記者會表示，已與國會達成共識，同意讓政府得以運作到2月15日，他將簽署讓政府運作3週的法案，確保員工盡快領到欠薪。隨後參、眾院迅速通過法案並送至白宮，川普也於當晚簽署。

中國時報

458位老闆高雄尋商機 韓帶頭拚經濟 蔡還在拚政治

全國商總理事長賴正鎰昨帶458名老闆到高雄開會，喊出投資帶來1000億元、5萬個工作機會！高雄市長韓國瑜親自出席，南部各縣市也派代表與會，韓重申，企業界已嗅出高、屏、南、嘉嘉正百花齊放，政治讓台北去搞，南方崛起全力拚經濟。

川普讓步簽法案 政府可開門3週

美國聯邦政府局部停擺第35天，川普總統25日終於退讓，宣布與民主黨人取得協議，簽署一項能重啟政府3週的臨時支出法案，美國史上最長政府停擺僵局暫告一段落。但法案並不包括川普要求的美墨邊境建牆經費，川普揚言，若2月15日前無法就此達成協議，政府可能再「關門」。

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