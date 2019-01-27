全台9縣市低溫特報！ 週二起天氣漸回溫

2019-01-27 07:07

〔即時新聞／綜合報導〕今日北台灣一整天仍偏涼冷，高溫約18、19度，中南部及花東約20至24度，中南部日夜溫差較大，不過這波冷氣團水氣偏少，僅東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區大致為多雲到晴的天氣。

受強烈大陸冷氣團影響，今晨苗栗以北沿海、空曠地區及金門、馬祖將出現攝氏10度左右低溫，中央氣象局也針對全台9縣市發布低溫特報，包括新北市、台北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、金門縣、連江縣。

今日空氣品質部分，宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區為「普通」等級，中部空品區局部地區短時間可能達「橘色提醒」等級；雲嘉南及高屏空品區夜間及清晨風速轉弱，易有污染累積為「橘色提醒」等級，短時間可達紅色警示等級，白天風速增強、擴散條件轉好將可改善，雲嘉南沿海地區仍需留意地表揚塵現象，另馬祖、金門受中國東南沿海污染影響為「橘色提醒」等級。

週一（28日）清晨受強烈大陸冷氣團影響，各地仍偏冷，白天起至週二（29日）強烈大陸冷氣團稍減弱，氣溫逐漸回升，不過清晨氣溫仍低，西半部日夜溫差大；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

週三、下週四（30日、31日）轉南風，回溫更加明顯，且各地大多為多雲到晴，僅東部及東南部地區有零星短暫雨。週五（2月1日）東北季風開始增強，北部及東北部天氣較涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 13 ~ 18 13 ~ 22 15 ~ 22 14 ~ 20

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