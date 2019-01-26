超可愛！彰化鈑金老師傅 手工打造迷你偉士牌機車

2019-01-26 23:55

〔記者劉曉欣／彰化報導〕真是太可愛了！彰化鈑金老師傅史金福，人稱「阿福師」，因為30年前有人拿著迷你偉士牌機車來修補，開啟他自己手工開模全鐵打造的念頭，除了迷你版的偉士牌機車，還有手作福斯第一代經典麵包車T1迷你版！不論男女老幼都人見人愛！

史金福今年66歲，從事汽車鈑金工作已經半個世紀，他會開始手工打造迷你偉士牌機車，則是朋友因為買了一台機車所做的迷你偉士牌機車，但車頭鐵片有鏽蝕，希望他能夠幫忙修補。

史金福說，30多年前的迷你偉士牌機車是由機器量產，當時售價也不便宜，每台就要7、8000元，所以，朋友才會特別拿來修補，而迷你款偉士牌必須用腳踩，才能前進，非常受到小朋友的喜愛。

後來他決定以全鐵純手工打造迷你偉士牌機車，必須先開模，再把平面的鐵板用鐵鎚打出來，史金福說，偉士牌機車造型以圓角居多，這就無法用單一鐵板就可以完全，為了左右對稱，非常費力又耗時。

迷你版偉士牌機車約為原版的三分之一，迷你福斯T1約是原版的六分之一，迷你福斯以電池作為動力，可以直接開，包括大人都可以坐在車內來開車。

偉士牌愛好者李青憲表示，迷你偉士牌機車可愛又復古，覺得這只有鈑金老師傅才有功力可以手作完成。

史金福說，純手工打早迷你偉士牌機車非常費力，但很有成就感，尤其是看到大家驚豔的眼神，再辛苦都值得了。

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